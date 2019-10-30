В США одобрили санкции против Турции из-за С-400 и Сирии

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет санкций против Турции. Об этом сообщает USA Today.

Уточняется, что поводом для создания санкционного законопроекта стала турецкая военная операция в Сирии «Источник мира», а также покупка Анкарой у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Согласно документу, американский президент Дональд Трамп должен ввести ограничения в отношении связанных с военной операцией лиц, в частности, главы министерства национальной обороны Хулуси Акара.

Отмечается, что пакет санкций носит название Protect Against Conflict by Turkey Act (Закон о защите от конфликта со стороны Турции — примечание «Газеты.Ru»).

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