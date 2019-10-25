Названы параметры новой накопительной пенсионной системы

Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название «гарантированный пенсионный план». Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источники, которые близки к разработчикам законопроекта.

Сообщается, что россияне смогут добровольно подключаться к этой системе.

Взносы в пенсионные фонды будут приниматься посредством централизованной системы «пенсионный администратор», так что россияне смогут копить на пенсию самостоятельно при государственной поддержке.

При этом они получат возможность самостоятельно решать, в каких фондах они будут это делать.

Как стало известно, для заключения договора нужно будет заполнить и подать заявление, а также совершить первый перевод денег в фонд.

Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.