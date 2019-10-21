Сбербанк рассказал о снижении ставки по ипотеке

Зампредправления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что для этого застройщик должен быть готов перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Тогда оформить жилищный кредит можно будет по ставке от 1% на квартиры в новостройках.

Отмечается также, что наиболее низкая ставка будет доступна по программе господдержки для семей с детьми. Им будет доступна скидка в случае покупки жилья в новостройке у застройщиков-партнеров Сбербанка, присоединившихся к пилотному проекту банка.