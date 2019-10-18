В Киеве констатировали невозможность отсоединиться от энергосистемы России

Первый замминистра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин в ходе выступления в Раде заявил, что энергетические системы России и Украины исторически находятся в связке. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Шубина, Украина намерена полностью интегрироваться в энергосистему ЕС.

Замминистра констатировал, что в настоящее время Киев не может отсоединиться полностью. Он выразил надежду, что за следующие три года удастся создать технические и экономические предпосылки для объединения с Европой.

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