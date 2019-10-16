Генпрокуратура обнаружила новый вид мошенничества через банкоматы

Представитель Генеральной прокуратуры России Елена Малык рассказала о новом виде фальшивомонетничества, сообщает РИА «Новости».

Она пояснила, что его придумали для обмана банкоматов. Мошенники наклеивают на поддельные купюры специальные ленты, благодаря чему аппараты принимают такую банкноту за настоящую, принимает ее, и зачисляют на счет.

После преступники снимают деньги в другом банкомате, где им выдаются уже неподдельные купюры.

По словам эксперта сложность состоит в том, что выявить фальшивые бумажки можно лишь после того, как наличность в устройстве заканчивается и начинается пересчет.

Она добавила, что за первую половину 2019 года ущерб от преступлений в банковской сфере составил более 154 миллиардов рублей, что значительно превышает показатели 2018 года.

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