Минфин предложил ввести специальные законы для попавших под антироссийские санкции

Минфин предложил на законодательном уровне выделить граждан и компании, которые входят в санкционные листы США, в особую категорию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Так, на россиян и предприятия будут распространяться «специальные» нормы законодательства, которые будут добавлены в качестве положения к закону о противодействии недружественным мерам США и других государств.

В пресс-службе Минфина пояснили, что основная цель систематизировать нормы законодательства, которые менялись с 2014 года, чтобы минимизировать риски отрицательного влияния санкций недружественных стран на экономику России. Также там добавили, что речь не идет о создании дополнительных преференций для физических и юридических лиц.

Отмечается, что поправка важна потому, что создает список для особого подхода к лицам и бизнесам, попавшим под санкции.

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