В Нацбанке Украины заявили о срыве переговоров с МВФ из-за Коломойского

Судебный процесс олигарха Игоря Коломойского за контроль над «Приватбанком» могут привести к срыву переговору Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя главы Национального банка Екатерину Рожкову.

По ее словам, обсуждение с МВФ следующего транша финансирования заморожено в связи с проблемами данного банка.

«Это для них и для международного сообщества красная линия», — отметила Рожкова.

Она также заявила об «огромной опасности» для инвестиционного климата Украины, в том случае если спор не удастся урегулировать должным образом.