Путин осудил атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia осудил атаки дронов на нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии 14 сентября. Об этом сообщает RT.

При этом российский лидер не выразил предположений, кто бы мог стоять за нападениями.

«Я же только что сказал, хочу повторить: кто бы ни стоял за этим инцидентом, мы осуждаем акции подобного рода», — сказал Путин.

Также глава российского государства подчеркнул, что подобные мероприятия не могут повлиять на сотрудничество России с арабскими партнерами, в том числе Саудовской Аравией и ОАЭ.

Путин посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ 14-15 октября.

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