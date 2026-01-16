Размер шрифта
Трамп пригрозил пошлинами странам, недовольным его планами по Гренландии

Трамп пригрозил пошлинами странам, выступающим против планов США по Гренландии
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения торговых пошлин против стран, включая европейские государства, в случае их несогласия с планами Вашингтона относительно приобретения Гренландии. Об этом пишет ТАСС.

«И я могу это сделать [в ситуации] с Гренландией. Я могу ввести пошлины в отношении стран, если они не согласятся относительно Гренландии», — подчеркнул политик на совещании с помощниками по вопросам здравоохранения.

По словам Трампа, Гренландия важна для национальной безопасности США и инструмент давления в виде санкций есть в его распоряжении.

Кроме того, президент добавил, что считает себя «королем в вопросах пошлин».

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, мотивируя это необходимостью обеспечения национальной безопасности Соединенных Штатов. В ответ на это заявление министерство обороны Дании пообещало предпринять ответные меры в случае вторжения американских войск на остров. При этом датское оборонное ведомство не предоставило конкретной информации о том, каким образом будет реагировать на потенциальную агрессию со стороны Вооруженных сил США.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.

