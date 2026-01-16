Россиян предупредили об опасности тренда с горячей водой на морозе

Дерматолог Петросова: повторение тренда с горячей водой на морозе приводит к ожогам

В соцсетях появился новый тренд – пользователи набирают горячую воду в тару, выходят на мороз и выплескивают жидкость над головой, в результате получается «красивая картинка». О возможных последствиях в случае неудачного повторения тренда рассказала «Газете.Ru» врач-дерматолог Инна Петросова.

«Это очень опасно — часть воды неизбежно возвращается аэрозолем на лицо: кисти, ветер и неправильная траектория усиливает риск. Мороз не нейтрализует кипяток мгновенно, секунды контакта с водой достаточно для повреждения кожи. Влажная кожа подвергается воздействию очень низких температур — это приводит к ожогу или отморожению», — сказала эксперт.

Врач предупредила россиян о проблемах с кожей при попадании кипятка на морозе.

«Кожа на лице, шее и кистях пострадает, возникнет резкий отек, жжение, выраженное покраснение, боль, пузыри. Все может закончиться рубцами или пигментацией», — заключила она.

Ранее россиянам рассказали о главных модных тенденциях зимы 2026 года.