Глава Минсельхоза прокомментировала подорожание огурцов

Подорожание огурцов в России является сезонным явлением, они начнут дешеветь к весне. Об этом сообщила РИА Новости глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.

«Каждый год они у нас дорожают, дешевеют. Это же сезонная история. В этом году они подорожали чуть больше, чем в прошлом году», — отметила она.

По словам министра, как только будет подходить сезон открытого грунта, начнется снижение цены.

При этом Лут уточнила, что в России увеличивается объем производства овощей закрытого грунта. Также Минсельхоз планирует возобновить льготное кредитование на строительство теплиц для овощей.

В ноябре инженер-практик и эксперт по механизации сельского хозяйства Константин Фоменко рассказал в беседе с «Газета.Ru», что рост цен на продукты зимой — привычное явление для россиян. Однако за цифрами на ценниках стоит сложная экономическая логика: в стоимость огурцов, помидоров и мяса заложена целая цепочка расходов, рисков и технологических нюансов.

