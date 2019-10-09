Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА «Новости».

В YouTube появился ролик, где пользователи сравнивают цены в двух странах. В Саратове и Киеве сравнивают стоимость одинаковых продуктов в магазинах сети «Ашан».

Оказалось, что цены на продукты преимущественно ниже в РФ, чем на Украине.

Например, стоимость картофеля на Украине составляет минимум 14 гривен (39 рублей). В России цена на картофель начинается от 12 рублей. Рис в Саратове стоит 59 рублей, в Киеве — 55,14 рубля.

Макароны в РФ — от 50 рублей, на Украине — 111 рублей.

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