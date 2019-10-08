Глава МВФ предупредила о сложной ситуации в мировой экономике

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике, передает РИА «Новости».

Она пояснила, что основными проблемами являются рекордное замедлении роста мировой экономики, угроза существенного роста корпоративного долга и дефолта по нему.

Георгиева отметила, что два года назад мировая экономика находилась на этапе синхронного подъема.

«Сегодня еще большая часть мировой экономики движется синхронно, но, к сожалению, на этот раз рост замедляется. Это масштабное замедление темпов означает, что рост в этом году снизится до самого низкого уровня с начала десятилетия», — пояснила она.

Она также уточнила, что в случае серьезного спада корпоративный долг, сопряженный с риском дефолта, повысится до $19 трлн, то есть «почти до 40% совокупного долга в восьми ведущих экономиках», что превышает уровни, наблюдавшиеся во время финансового кризиса.