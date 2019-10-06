Курьеры Ozon объявили забастовку

Сотрудники компании Ozon в Петербурге после встречи с руководителями решили продолжать забастовку до принятия их требований. Об этом сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что на встречу с курьерами приехали прибыли региональный директор Владислав Лансбергис и генеральный директор по доставке по России Нил Спикет, однако генеральный директор компании Александр Шульгин не приехал. На встрече присутствовали 80 из 200 протестующих сотрудников.

Курьеры не намерены выходить на работу до выполнения следующих требований – полная оплата труда за сентябрь, отмена запрета на перенос заданий до выезда со склада, а также не считать по понижающему коэффициенту при невыполнении задания курьером по вине третьих лиц и далее по списку.

Руководство взяло время подумать, пока просьбы бастующих остаются невыполненными.

Забастовка началась 5 октября.

Ранее сообщалась, что в Ozon ответили на упреки в утечке данных клиентов.