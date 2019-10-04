Названы отличия вина от винного напитка
В Роскачестве объяснили, что вино не должно содержать воду, красители, ароматизаторы и этиловый спирт, передает ТАСС.
Наличие этих компонентов — это признаки винных напитков.
При этом эксперты отметили, что полусухое или полусладкое игристое вино может содержать сахар.
Согласно действующему национальному стандарту, в винном напитке должно быть не меньше половины объема виноматериалов, до половины объема производитель может налить воды, добавить ректификованного этилового спирта, красителей и ароматизаторов.
Ранее в Роскачестве призвали россиян не оценивать вино по его стоимости, так как цена продукта не всегда говорит о его качестве.