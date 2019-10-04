Названы отличия вина от винного напитка

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В Роскачестве объяснили, что вино не должно содержать воду, красители, ароматизаторы и этиловый спирт, передает ТАСС.

Наличие этих компонентов — это признаки винных напитков.

При этом эксперты отметили, что полусухое или полусладкое игристое вино может содержать сахар.

Согласно действующему национальному стандарту, в винном напитке должно быть не меньше половины объема виноматериалов, до половины объема производитель может налить воды, добавить ректификованного этилового спирта, красителей и ароматизаторов.

Ранее в Роскачестве призвали россиян не оценивать вино по его стоимости, так как цена продукта не всегда говорит о его качестве.