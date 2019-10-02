Путин рассказал об условиях продления газового контракта с Украиной

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова на год продлить контракт на прокачку газа с Украиной, если не будет подписан новый договор. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Украина пытается внедрить в свое энергетическое законодательство — европейское. Если украинской стороне удастся сделать это до конца года, то российская будет готова работать в рамках этого законодательства и подпишет документ.

Если же этого не будет сделано, то договор на транзит газа с Украиной будет продлен на некоторое время, предположительно, на год. Сложность такова расклада событий заключается в том, что украинским партнерам придется пройти законодательные и политические процедуры, поскольку она будет проходить согласно существующем внутриукраинским правилам.

Осуществить это будет не так просто, заявил Путин.

Ранее Россия назвала условия продления контракта на транзит газа через Украину.