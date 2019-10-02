Путин рассказал о превращении доллара в инструмент политической борьбы США

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Президент России Владимир Путин в рамках встречи с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций на форуме «Российская энергетическая неделя» рассказал, как американские власти используют доллар в политической борьбе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский лидер отметил, что доллар США пользуется большим доверием по всему миру, и назвал валюту универсальной. По мнению Путина, власти США начали вводить ограничение на использование иностранной валюты, а также превратили ее в инструмент политической борьбы.

Президент России добавил, что таким образом Вашингтон «рубит сук, на котором сидит».

«Так скоро они грохнутся», — заявил Путин.

Он также подчеркнул, что у России нет задачи «уйти от доллара как от платежного инструмента», однако сказал, что власти вынуждены думать, как обезопасить себя. Путин напомнил, что 72% расчетов между странами Евразийского экономического союза происходят в рублях.

Ранее сообщалось, что Путин отказался просить у США снятия санкций.