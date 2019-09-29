Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что реальные доходы россиян вырастут во втором полугодии в годовом выражении на 1%. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, такой тенденции поспособствует резко снижающаяся инфляция.
Кроме того, отметил он, в этот период существенно поднимутся зарплаты.
«Ну, в этом году во втором полугодии мы должны показать цифры больше 1%», — уточнил Орешкин.
Министр также добавил, что в планах ведомства темп роста должен увеличиться до 2% в год.
Ранее Орешкин рассказал о влиянии цен на нефть на экономику России.