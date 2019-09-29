Орешкин предложил повысить траты на экспорт услуг в 42 раза, сообщили СМИ

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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин выступил с предложением увеличить траты на экпорт услуг до 2024 года до 244,9 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо министра.

С таким предложением он обратился к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову. Уточняется, что предложенная Орешкиным сумма в 42 раза больше расходов, которые планируют направить на эти цели сейчас.

Глава Минэкономразвития предлагает направить средства в качестве поддержки создания и продвижения продуктов интеллектуального труда россиян за рубежом, развитие туризма и съемки кино. Орешкин добавил, что президент России Владимир Путин отмечаел, что экспорт услуг должен достичь $100 млрд к 2024 году. Он подметил, что часть программ вошла в нацпроект летом 2019 года, но финансовая помощь им не предусмотрена.

Представители пресс-службы ведомтсва заявили, что в письме Орешкина отсутствуют конкретные предложения по перераспределению средств.

Ранее сообщалось, что Орешкин выступил против снижения показателей по нацпроектам для отстающих регионов.