Премьер Украины сообщил о восстановлении доверия к cтране в мире

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о восстановлении доверия к Украине в мире. Об этом написал в своем фейсбуке.

Такое заявление он сделал в связи с изменением международным рейтинговым агентством Standard & Poor's (S & P) долгосрочного рейтинга Украины.

Как стало известно, данный рейтинг был повышен с «B-» до «B».

«Доверие к Украине в мире постепенно восстанавливается», — прокомментировал данное событие Гончарук.

Он также отметил, что Украина меняется, а повышение рейтинга даст ей «дешёвые ресурсы и потенциально меньшие затраты на обслуживание долгов».

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) может оставить Украину без нового кредита.