Премьер Украины сообщил о восстановлении доверия к cтране в мире
close
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о восстановлении доверия к Украине в мире. Об этом написал в своем фейсбуке.
Такое заявление он сделал в связи с изменением международным рейтинговым агентством Standard & Poor's (S & P) долгосрочного рейтинга Украины.
Как стало известно, данный рейтинг был повышен с «B-» до «B».
«Доверие к Украине в мире постепенно восстанавливается», — прокомментировал данное событие Гончарук.
Он также отметил, что Украина меняется, а повышение рейтинга даст ей «дешёвые ресурсы и потенциально меньшие затраты на обслуживание долгов».
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) может оставить Украину без нового кредита.