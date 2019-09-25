Цены на свинину и сахар снизились, сообщил Росстат

Росстат зафиксировал снижение цен на сахар, свинину, картофель и другие продукты за период с 17 по 23 сентября 2019 года, говорится в отчете ведомства.

«Цены на сахар-песок снизились на 0,9%, свинину – на 0,4%, пшено – на 0,3%, макаронные изделия и вермишель – на 0,2%. Плодоовощная продукция подешевела на 1,7%, в том числе морковь и лук репчатый – на 3,7%, картофель – на 2,9%, капуста белокочанная – на 2,7%, яблоки – на 2,5%», — говорится в сообщении Росстата.

В то же время огурцы подорожали в отчетном периоде на 3,1%, помидоры – на 1,4%, цены на гречневую крупу выросли на 1,2%, на сливочное масло на 0,5%, на подсолнечное масло – на 0,4%, на говядину, сыры и рис – на 0,3%, на колбасы, рыбу мороженую, муку и водку – на 0,2%.

Цены на бензин и дизельное топливо не изменились, цитирует RNS сообщение Росстата.

Совокупно инфляция за отчетную неделю составила 0%, с начала с сентября зафиксирована дефляция на уровне 0,02%, с начала года инфляция составила 2,2%.