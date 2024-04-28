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Стал известен характер матча «Спартак» — «Локомотив»

Тренер Игнатьев заявил, что в дерби «Спартак» — «Локомотив» все решит оборона

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в дерби между столичными «Спартаком» и «Локомотивом» добьется положительного результата тот, кто допустит меньше ошибок.

По его мнению, ключевыми в матче станут индивидуальные действия защитников — именно они определят то, по какому сценарию пройдет встреча.

«Думаю, что в предстоящем матче одна команда будет более хладнокровно атаковать, а вторая будет скорее действовать на контратаках, осуществляя эдакие кавалерийские наскоки. Чем все это кончится — трудно сказать. Кто первый дрогнет, кто первым ошибется, скорее даже индивидуально, тот, наверное, и будет разводить руками после финального свистка», — заявил Игнатьев.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 39 баллов. Отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет 11 очков. Следующий матч в рамках чемпионата России красно-белые сыграют дома с «Локомотивом». Игра состоится 28 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.

Ранее Борис Игнатьев посоветовал «Спартаку» соблюдать игровые принципы.

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