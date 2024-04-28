Российские вооруженные силы ведут боевые действия на Украине с максимальной эффективностью, украинцы терпят крах. С такой оценкой хода СВО выступил экс-сотрудник американского конгресса Брэндон Вейхерт, его слова приводит британская газета Daily Express.

«Сегодня русские работают с максимальной эффективностью, и, несмотря на западную помощь, украинцы терпят крах», — подчеркнул он.

Вейхерт также напомнил, что именно американцы и британцы сорвали Стамбульскую конференцию по урегулированию конфликта в 2022 году, «а затем оказали давление на правительство Зеленского, чтобы оно отказалось от попыток заключить мир».

До этого экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) заявлял, что США изначально планировали быстро «разгромить» Россию на Украине и затем перейти к противостоянию с Китаем.

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