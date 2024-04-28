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Российскую звезду НХЛ освистали фанаты

Панарин заявил, что привык к свисту фанатов в свой адрес

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Brad Penner-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своей реакции на освистывание фанатами в матче против «Вашингтон Кэпиталз» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова в своих социальных сетях передает журналист Ларри Брукс.

«Я привык к этому еще в «Коламбусе»… Когда я еще играл там, меня освистывали. Когда ты борешься до конца в плей-офф, тебя освистывают», — сказал Панарин.

В ночь на 27 апреля «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась волевой победой гостей со счетом 3:1.

После этой игры счет в серии стал 3:0 в пользу «Рейнджерс». Четвертая игра пройдет в ночь на 29 апреля.

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 49 заброшенными шайбами и 71 результативной передачей. Он с большим отрывом стал лучшим бомбардиром «Рейнджерс». Панарин в гонке лучших бомбардиров регулярного чемпионата стал четвертым, пропустив вперед только Коннора Макдэвида, Натана Маккиннона и Никиту Кучерова.

Ранее игру российского нападающего за «Вашингтон» назвали трагедией.

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