В Киеве взорвали гранату в подъезде жилого дома. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Сообщается, что в результате инцидента пострадали два человека. На место происшествия прибыли полицейские и врачи.

До этого на Ставрополье мужчина пришел с гранатой к соседу и подорвался сам.

Инцидент произошел в поселке Загорский. По данным источника, мужчины уже длительное время конфликтовали. В какой-то момент один из участников ссоры решил прийти к оппоненту домой с гранатой.

Взяв взрывоопасный предмет, россиянин отправился в гараж к мужчине. Там он активировал боеприпас и взорвал. В результате сосед получил серьезные ранения. Приехавшие на место медики госпитализировали местного жителя. Взорвавшего гранату мужчину спасти не удалось.

Ранее в Ставропольском крае ребенок нашел гранату около населенного пункта.