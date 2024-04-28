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В Киеве взорвали гранату в подъезде жилого дома

TCH: в Киеве взорвали гранату в подъезде жилого дома

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Shutterstock

В Киеве взорвали гранату в подъезде жилого дома. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Сообщается, что в результате инцидента пострадали два человека. На место происшествия прибыли полицейские и врачи.

До этого на Ставрополье мужчина пришел с гранатой к соседу и подорвался сам.

Инцидент произошел в поселке Загорский. По данным источника, мужчины уже длительное время конфликтовали. В какой-то момент один из участников ссоры решил прийти к оппоненту домой с гранатой.

Взяв взрывоопасный предмет, россиянин отправился в гараж к мужчине. Там он активировал боеприпас и взорвал. В результате сосед получил серьезные ранения. Приехавшие на место медики госпитализировали местного жителя. Взорвавшего гранату мужчину спасти не удалось.

Ранее в Ставропольском крае ребенок нашел гранату около населенного пункта.

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