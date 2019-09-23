Стали известны российские регионы с наибольшим ростом зарплат

Экспертами зафиксированы регионы России с наибольшим ростом заработной платы с января 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росстат.

На первой строчке рейтинга по росту зарплат оказалась Костромская область. Петербург и Ямало-Ненецкий округ заняли последнее место по регионам.

В общей сложности заработная плата повысилась (на 7,1%) во всех российских регионах, она зафиксировалась на позиции 46,2 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в 2020 году ожидается массовое сокращение госслужащих.