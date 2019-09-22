Минздрав планирует бесплатно выдавать россиянам выписанные врачом лекарства

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что ведомство готовит проект, по которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать лекарства, назначенные врачом. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, сейчас только льготные категории граждан России получают бесплатные лекарства.

Согласно новой системе, список тех, кто имеет право на бесплатные медикаменты или скидку на их приобретение, расширится.

По словам главы Минздрава, в список хотят включить граждан, имеющих отдельные виды заболеваний.

Она пояснила, что речь идет, например, о лекарствах, которые препятствуют образованию тромбов, а также о пациентах, которые перенесли дорогие операции на сердце и сосудах.

Уточняется, что данная система может начать действовать уже в 2022 году.

Ранее депутат предложил доставлять лекарства в села с помощью дронов.