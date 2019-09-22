Экипажу аварийно севшего в поле Подмосковья А321 подарили квартиры

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Экипажу аварийно приземлившегося в кукурузном поле Подмосковья самолета А321 подарили квартиры. Об этом рассказал глава Свердловской области Евгений Куйвашев, передает РИА «Новости».

По его словам, 21 сентября экипаж самолета получил ключи от новых квартир.

Он рассказал, что для многих из них это было первое собственное жилье.

Командир самолета Дамир Юсупов поблагодарил от лица экипажа за такие подарки.

Авиалайнер совершил экстренную посадку в кукурузном поле из-за стаи чаек, которая попала в двигатель. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Известно, что 76 пассажиров обратились за медицинской помощью, 19 из них – дети.

Ранее СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в кукурузном поле А321.