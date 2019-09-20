На Украине рассказали об условиях закупки газа в России

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель назвал главное условие для закупки газа в России. Об этом информирует РИА «Новости».

Он заявил, что цена газа для Украины в случае прямых поставок из России должна быть привязана к европейскому рынку.

Также министр сообщил, что существует четкая позиция, согласно которой цена, которая будет определяться во взаимодействии с российской стороной.

Оржель добавил, что для предотвращения формирования политической цены, предпринимаются попытки сформировать и ввести рыночный сигнал в эту систему

«Подчеркиваю: никакой политической цены», — отметил министр.

В связи с этим, Киев рассмотрит вопрос, если политический момент будет полностью исключен при отсутствии «давления с российской стороны».

Ранее сообщалось, что Россия готова к продлению транзита газа через Украину.