Украина допустила возможность закупки газа в России

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев рассмотрит возможность импорта определенного объема газа из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это могут быть покупки не только у «Газпрома».

Он отметил, что Украина заинтересована получить определенный объем «на конкретных основаниях».

Оржель заявил, что Киев рассмотрит это, если «полностью исключаем политический момент» при отсутствии «давления с российской стороны».