Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Герасимов доложил Путину о взятии Дибровы и Богуславки

Герасимов: ВС России завершили освобождение Дибровы и Богуславки
Пресс-служба президента РФ/РИА Новости

Российские войска взяли под свой контроль населенные пункты Диброва в ДНР и Богуславка в Харьковской области. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, пишет ТАСС.

Подробности он доложил верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину. на совещании по вопросам специальной военной операции

«Сегодня завершено освобождение населенных пунктов Диброва и Богуславка», — сказал Герасимов.

Герасимов также сообщил, что российские военнослужащие с начала 2025 года взяли под контроль более 330 населенных пунктов.

27 декабря Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления объединенной группировкой войск получил доклад Герасимова о том, что российские подразделения взяли под контроль Гуляйполе в Запорожской области и Димитров (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что важнейшими фронтовым событием 2025 года стало взятие под контроль Красноармейска, Северска и Гуляйполя.

Ранее российские военные взяли под контроль Свято-Покровское в ДНР.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27529249_rnd_4",
    "video_id": "record::ea804e09-04c6-4d92-9c9a-d2c0c90fd048"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+