Российские войска взяли под свой контроль населенные пункты Диброва в ДНР и Богуславка в Харьковской области. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, пишет ТАСС.

Подробности он доложил верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину. на совещании по вопросам специальной военной операции

«Сегодня завершено освобождение населенных пунктов Диброва и Богуславка», — сказал Герасимов.

Герасимов также сообщил, что российские военнослужащие с начала 2025 года взяли под контроль более 330 населенных пунктов.

27 декабря Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления объединенной группировкой войск получил доклад Герасимова о том, что российские подразделения взяли под контроль Гуляйполе в Запорожской области и Димитров (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что важнейшими фронтовым событием 2025 года стало взятие под контроль Красноармейска, Северска и Гуляйполя.

Ранее российские военные взяли под контроль Свято-Покровское в ДНР.