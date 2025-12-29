Путин напрямую из Кремля обратился к военнослужащим на поле боя

Президент России Владимир Путин обратился к военным, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

Глава государства поблагодарил бойцов за службу и поздравил их с наступающим Новым годом. По словам Путина, решающая роль в успехах на фронте принадлежит российским офицерам и солдатам, которые, освобождая землю Донбасса, ежедневно проявляют мужество и героизм, рискуют собой.

«Хочу обратиться к ним напрямую и подчеркнуть: уважаемые товарищи, вы, безусловно, служите примером служения Отечеству, служения Родине», — сказал российский лидер.

29 декабря Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО заявил, что российские силы успешно продвигаются вперед, а украинские войска отступают по всей линии боевого соприкосновения.

Кроме того, Путин уточнил, что с начала 2025 года Вооруженные силы России взяли под контроль более 300 населенных пунктов, в том числе крупные города, которые противник превратил в укрепленные узлы.

Ранее Путин заявил, что успехи ВС РФ сделали ненужным вывод ВСУ.