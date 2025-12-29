Размер шрифта
Генсек ООН объяснил, на что следует тратить деньги мировым лидерам

Гутерриш призвал вкладывать деньги в борьбу с нищетой, а не в ведение войн
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш в новогоднем обращении призвал мировых лидеров «начать относиться к делу серьезно» и вкладывать больше денег в борьбу с нищетой, а не в ведение войн. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, это необходимо делать для создания более безопасного мира.

«В 2026 году я призываю лидеров всех стран начать относиться к делу серьезно. Выбрать людей и планету, а не боль», – заявил Гутерриш.

Он добавил, что в преддверии нового года мир находится на перепутье, а вокруг происходит хаос, неопределенность, раскол, насилие, климатическая катастрофа и систематические нарушения норм международного права.

Гутерриш призвал к объединению усилий.

До этого папа римский Лев XIV в обращении «К городу и к миру» (Urbi et Orbi) в Рождество Христово призвал к мирному урегулированию всех конфликтов.

Глава Ватикана пожелал, чтобы Украина и Россия при поддержке международного сообщества нашли в себе мужество с уважением вести искренний и прямой диалог. Епископ также призвал к справедливости, миру и стабилизации ситуации в Ливане, Палестине, Израиле и Сирии.

Ранее Путин похвалил усилия Трампа по завершению конфликта.

