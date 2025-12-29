Размер шрифта
На Западе заявили о проблеме с возвращением в Россию автогиганта

Reuters: Hyundai не может выкупить свой бывший автозавод в России
Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global Look Press

Южнокорейский автогигант Hyundai Motor Group не сможет воспользоваться правом обратного выкупа своего бывшего завода в Санкт-Петербурге в нынешней ситуации. Об этом сообщает Reuters.

Источник агентства добавил, что обстоятельства пока не позволяют Hyundai выкупить проданный ранее автозавод.

«Это не та ситуация, при которой мы можем выкупить обратно акции», — говорится в материале.

17 декабря сообщалось, что группа АГР произвела тестовую партию автомобилей китайского бренда GAC на площадке бывшего завода Hyundai в Санкт-Петербурге.

До этого глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщал, что в России за последние 20 лет было продано 3 млн китайских автомобилей. Суммарно за 20 лет, почти 60% пришлось на бренда: Chery (20,9%), Haval (18,8%) и Geely (17%). Всего в нашей статистике присутствуют почти 90 китайских марок, отметил специалист.

Ранее сообщалось, что автомобили Solaris с бывшего завода Hyundai подорожали в России.

