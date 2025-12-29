«Обижаться тут не на что»: Лоза ответил на обвинения Куртуковой в газлайтинге

Певец Юрий Лоза в ответ на обвинения Куртуковой заявил, что не оскорблял ее

Музыкант Юрий Лоза ответил на обвинения Татьяны Куртуковой в газлайтинге. В беседе с «Газетой.Ru» он поделился, что не обижал артистку, а песню он предлагал купить не только ей.

Исполнитель хита «Плот» признался, что композиция, которую он написал, называется не «Сосеночки», а «Елочки-сосеночки». По его словам, это женская песня, поэтому он хотел продать ее артисткам народного жанра.

«Я написал женскую песню «Елочки-сосеночки», предложил ее директорам тех певиц народной ориентации, которых видел по телевизору. Когда мне отвечают, что песня не подошла, я пожимаю плечами, так как обижаться тут не на что. Ну, не подошла и ладно, это обычная практика и говорить тут не о чем. О Куртуковой у меня никакого особого мнения нет. Певицу Куртукову я абсолютно ничем не оскорбил, это выдумки журналистов. Да и как я мог это сделать, если я ее совсем не знаю?» — заявил Юрий Лоза.

Певец рассказал, что пока композиция «Елочки-сосеночки» не приглянулась ни одной из артисток, которым он ее предлагал. При этом сам Юрий Лоза считает ее красивой.

«Пока не нашла [своего исполнителя], хотя она красивая и достаточно шлягерная. Но директора певиц, которые ведут своих подопечных, зачастую руководствуются своими соображениями», — поделился Лоза.

Татьяна Куртукова в шоу «Кстати» рассказала о «возмутительной ситуации» с коллегой. По словам вокалистки, она отказалась покупать у Юрия Лозы песню, после чего он оскорбил ее, принизив значимость творчества.

