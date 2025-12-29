Путину доложили об успехах ВС России на одном из участков фронта

Герасимов доложил Путину о продвижении ВС России на Запорожском направлении

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о продвижении российских войск на Запорожском направлении. Совещание о ситуации в зоне СВО транслировалось на сайте Кремля.

По словам Герасимова, войска группировки «Днепр» ведут наступлении в направлении города Запорожье. Кроме того, уличные бои ведутся в Орехово.

Параллельно с этим группировка войск «Восток» продолжает наступать на западном берегу реки Гайчур в Запорожской области. Военные продвигаются вглубь обороны противника.

Герасимов доложил, что за декабрь бойцам российской армии удалось взять под контроль более 700 квадратных километров территорий и 32 населенных пункта. Начальник Генштаба подчеркнул, что это рекорд за 2025 год.

29 декабря Путин в Кремле провел совещание по ситуации в зоне СВО. Президент заявил, что российские войска успешно продвигаются вперед, тем временем ВСУ отступают по всей линии фронта.

По словам российского лидера, ВС РФ с начала года взяли под контроль более 300 населенных пунктов, в том числе крупные города.

Ранее Путин заявил, что успехи ВС РФ сделали ненужным вывод ВСУ.