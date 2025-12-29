Размер шрифта
ХАМАС подтвердил гибель лидера и представителя своего военного крыла

ХАМАС подтвердил гибель главы группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама»
Hatem Khaled/Reuters

Палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель главы и официального представителя своего военного крыла — группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама». Об этом передает ТАСС со ссылкой на заявление движения.

«Глава «Бригад Иззэддина аль-Кассама» Мухаммед Синвар погиб в Газе. <...> Подтверждаем также, что официальный представитель группировки Абу Убайда был убит, но мы продолжим его дело», — говорится в сообщении.

7 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая часть мирного плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа уже практически реализована. По словам главы еврейского правительства, после возвращения последнего заложника начнется второй этап, в рамках которого пройдет разоружение ХАМАС и демилитаризация анклава.

13 октября Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. При этом позднее он пригрозил тем, что Армия обороны Израиля возобновит операцию в регионе, если радикальное палестинское движение ХАМАС откажется разоружиться.

Ранее в ХАМАС заявили о готовности «заморозить» свой арсенал.

