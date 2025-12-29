Размер шрифта
В Генштабе ВС РФ раскрыли число населенных пунктов, взятых под контроль за год

Герасимов: военные ВС РФ в 2025 году взяли под контроль 334 населенных пункта
Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Российские военнослужащие с начала 2025 года взяли под контроль более 330 населенных пунктов, рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Его слова передает РИА Новости.

Герасимов доложил о ситуации на фронте в ходе совещания по ситуации в зоне специальной военной операции (СВО). В том числе на встрече присутствует президент страны Владимир Путин.

«Всего в этом году под наш контроль перешло 6 460 квадратных километров территории и 334 населенных пункта», — отметил начальник Генштаба.

27 декабря Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления объединенной группировкой войск получил доклад Герасимова о том, что российские подразделения взяли под контроль Гуляйполе в Запорожской области и Димитров (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР).

В свою очередь, глава государства отметил, что освобождение Димитрова стало примером грамотного управления войсками и высокоэффективных действий личного состава. Президент поздравил бойцов и офицеров ВС РФ, проявивших «не только мужество и героизм, но и грамотное управление войсками, и очень своевременное принятие необходимых решений».

Ранее российские военные за два дня взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области.

