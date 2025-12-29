Пациент психиатрической больницы в Волгограде выколол другому глаз шариковой ручкой

В Волгограде один пациент психиатрической больницы выколол другому глаз шариковой ручкой, сообщает V1.RU.

ЧП произошло на прошлой неделе в психиатрической областной больнице №2. После инцидента в медучреждении прошла комиссия с главной медсестрой, двумя заместителями главврача и главным врачом. Они изъяли у всех пациентов ручки, шнурки и карандаши, хотя раньше эти предметы были разрешены.

По словам источника, до сих пор не установлено, какой именно пациент напал. Работавшим в ту смену санитару и медсестре грозит увольнение.

В облздраве утверждают, что пострадавший покалечил себя сам, но не стали отвечать на вопрос, будут ли применен какие-либо меры к сотрудникам.

Утром 27 декабря из психбольницы в Волгоградской области сбежали осужденные. Они забрали у спящего санитара ключи и изрезали его ножом. На теле мужчины обнаружено восемь ножевых ранений. Сбежавших удалось задержать спустя несколько часов. Ранее из этой же клиники уже сбегали пациенты, сообщали местные СМИ.

