Российская лыжница закончила гонку на «Тур де Ски» на 27-м месте

Лыжница Непряева финишировала 27-й в гонке на 10 км на «Тур де Ски»
Sergey Elagin/Global Look Press

Российская лыжница Дарья Непряева финишировала 27-й в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на «Тур де Ски».

Победу в гонке одержала 37-летняя норвежка Астрид Ойре Шлинн — Непряева отстала от нее на 1:22,5 минуты. Вторую позицию заняла Тереза Штадлобер из Австрии, бронза досталась олимпийской чемпионке в командном спринте — 2018, американке Джессике Диггинс.

Дарья Непряева вместе с Савелием Коростелевым стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее российский лыжник установил рекорд на Кубке мира.

