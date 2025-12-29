Размер шрифта
Археологи нашли 1400-летний череп, удививший их своей формой

Fox News

Археологи в Мексике обнаружили в северной части штата Тамаулипас необычный древний череп возрастом около 1400 лет, отличающийся редкой формой и признаками преднамеренной деформации, пишет Fox News.

По данным института, останки принадлежали мужчине старше 40 лет, жившему между 400 и 900 годами н.э. Его череп имеет редкую комбинацию двух типов искусственной деформации — табличной вертикальной и табличной верхней, что придает ему плоскую верхнюю часть и почти кубическую форму.

«Впервые на этом участке зафиксирован не только факт преднамеренной модификации черепа, но и ее вариант, ранее не отмеченный в регионе Мезоамерики», — говорится в заявлении археологов

Исследователи предполагают, что форма черепа могла служить маркером идентичности или статуса внутри общины. Хотя подобные модификации встречались в Мезоамерике, обнаруженный стиль считается редким. Команда также не исключает, что мужчина мог выполнять в сообществе шаманские функции, однако его положение не обязательно указывало на высокое социальное происхождение.

