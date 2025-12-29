Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Звезда сериала «Сергий против нечисти» назвала свои любимые книги

Актриса Лукерья Ильяшенко назвала «Лолиту» и «1984» своими любимыми книгами
Онлайн-кинотеатр KION

Звезда сериала «Сергий против нечисти», актриса Лукерья Ильяшенко поделилась своими любимыми книгами. Ее слова «Газете.Ru» передали «КИОН Строки»

В топ любимых книг Ильяшенко вошел сатирический роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Артистка также выделила среди отечественных произведений: драму Владимира Набокова «Лолита» об одержимости взрослого мужчины несовершеннолетней девочкой; саркастическую поэму в прозе Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки»; повесть Владимира Войновича «Шапка», а также «Вечер у Клэр» Гайто Газданова, «Анну Каренину» Льва Толстого, «Игрока» Федора Достоевского и «Зависть» Юрия Олеши.

Среди зарубежных книг Ильяшенко выделила антиутопию Джорджа Оруэлла «1984» о тоталитарном обществе с культом личности партийного лидера Большого Брата, а также роман Эриха Марии Ремарка «Жизнь взаймы». По сюжету главный герой влюбляется в девушку, больную туберкулезом. У нее мало шансов на излечение, и она желает насладиться последними месяцами жизни.

Ранее были названы самые тревожные книги русской литературы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27529141_rnd_2",
    "video_id": "record::6ed6abab-e071-4393-9e3d-bd1d5124fabb"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+