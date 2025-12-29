Звезда сериала «Сергий против нечисти» назвала свои любимые книги

Звезда сериала «Сергий против нечисти», актриса Лукерья Ильяшенко поделилась своими любимыми книгами. Ее слова «Газете.Ru» передали «КИОН Строки»

В топ любимых книг Ильяшенко вошел сатирический роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Артистка также выделила среди отечественных произведений: драму Владимира Набокова «Лолита» об одержимости взрослого мужчины несовершеннолетней девочкой; саркастическую поэму в прозе Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки»; повесть Владимира Войновича «Шапка», а также «Вечер у Клэр» Гайто Газданова, «Анну Каренину» Льва Толстого, «Игрока» Федора Достоевского и «Зависть» Юрия Олеши.

Среди зарубежных книг Ильяшенко выделила антиутопию Джорджа Оруэлла «1984» о тоталитарном обществе с культом личности партийного лидера Большого Брата, а также роман Эриха Марии Ремарка «Жизнь взаймы». По сюжету главный герой влюбляется в девушку, больную туберкулезом. У нее мало шансов на излечение, и она желает насладиться последними месяцами жизни.

