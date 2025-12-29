Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Суд освободил турецкого журналиста, осужденного за оскорбление Эрдогана

NTV: суд освободил журналиста Алтайлы, осужденного за оскорбление Эрдогана
Murad Sezer/Reuters

Региональный суд Стамбула отменил решение суда первой инстанции, который приговорил журналиста Фатиха Алтайлы к четырем годам и двум месяцам лишения свободы по делу об оскорблении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил телеканал NTV.

Вердикт был принят на основе рассмотрения апелляции адвокатов журналиста. Решение вступило в силу в понедельник.

Алтайлы задержали 21 июня, ему предъявили обвинения в «угрожающих высказываниях в адрес президента». Приговор был вынесен в ноябре.

Журналист вел канал на YouTube с почти 1,7 млн подписчиков. Поводом для расследования стал выпуск передачи Алтайлы на его канале, в котором журналист заявил, что 70% населения Турции якобы против пожизненного нахождения Эрдогана на посту президента. После этого ведущий напомнил, что многие султаны Османской империи окончили свои жизни не естественным путем.

Ранее журналист Алтайлы рассказал о желании турецкого оппозиционного лидера встретиться с Путиным.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27529405_rnd_2",
    "video_id": "record::4aa428e1-30d5-4bf7-ba39-fcad73a7170c"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+