Суд освободил турецкого журналиста, осужденного за оскорбление Эрдогана

Региональный суд Стамбула отменил решение суда первой инстанции, который приговорил журналиста Фатиха Алтайлы к четырем годам и двум месяцам лишения свободы по делу об оскорблении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил телеканал NTV.

Вердикт был принят на основе рассмотрения апелляции адвокатов журналиста. Решение вступило в силу в понедельник.

Алтайлы задержали 21 июня, ему предъявили обвинения в «угрожающих высказываниях в адрес президента». Приговор был вынесен в ноябре.

Журналист вел канал на YouTube с почти 1,7 млн подписчиков. Поводом для расследования стал выпуск передачи Алтайлы на его канале, в котором журналист заявил, что 70% населения Турции якобы против пожизненного нахождения Эрдогана на посту президента. После этого ведущий напомнил, что многие султаны Османской империи окончили свои жизни не естественным путем.

