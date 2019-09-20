Роструд назвал регионы с большим количеством высокооплачиваемых вакансий

В Роструде выяснили, в каких регионах оплачивают труд выше всего. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, лидерами по числу вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей стали Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Отмечается, что в Красноярском крае можно получить высокую зарплату в сфере строительства, производства, добывающей промышленности.

Сферы информационных технологий, строительства, продажи и транспорта хорошо оплачиваются в Москве и Санкт-Петербурге.

В добывающей промышленности, производстве и консалтинге предлагают высокую зарплату в Якутии, в ХМАО–Югре – в добывающей промышленности, строительстве и транспорте.

В Ямало-Ненецком автономном округе много зарабатывают в сферах здравоохранения, строительства, добывающей промышленности и производстве.

Ранее была названа специальность с самыми высокими зарплатами.