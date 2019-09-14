«Газпром» снизил поставки по Opal

«Газпром» снизил поставки по газопроводу Opal из-за введенных ограничения, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что поставки снижены примерно на 0,6 миллиона кубов в час.

При этом транзитные мощности газопровода Nel увеличились на 0,3 миллиона кубов в час.

Ранее сообщалось, что ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу с 7.00 14 сентября. Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому «Газпром» мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ «Северного потока».