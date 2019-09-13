В США потребовали от всех стран не покупать нефть у Ирана
close
Минфин США требует от всех стран не покупать нефть из Ирана, сообщает РИА «Новости»
Как заявил помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма Маршалл Биллингсли, это необходилм в рамках меры по противостоянию терроризму.
«Противостоять терроризму — значит не финансировать его, в том числе и не покупать иранскую нефть, и точка», — заявил он.
По его словам, США продолжат «агрессивную» политику санкционного давления на Иран.