В США потребовали от всех стран не покупать нефть у Ирана

Минфин США требует от всех стран не покупать нефть из Ирана, сообщает РИА «Новости»

Как заявил помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма Маршалл Биллингсли, это необходилм в рамках меры по противостоянию терроризму.

«Противостоять терроризму — значит не финансировать его, в том числе и не покупать иранскую нефть, и точка», — заявил он.

По его словам, США продолжат «агрессивную» политику санкционного давления на Иран.