Доступ «Газпрома» к мощностям Opal будет ограничен утром 14 сентября

Opal Gastransport GmbH запустила меры, необходимые для реализации решения Федерального сетевого агентства по Opal и ограничения российского «Газпрома» в использовании транзитных мощностей газопровода, информирует ФАН со ссылкой на пресс-службу иностранной компании.

Компания сообщила, что резервирование частично регулируемых открытых мощностей по забору и отбору более невозможно, то есть доступ «Газпрома» к мощностям Opal будет ограничен. Это произойдет с 7.00 мск. 14 сентября.

Ограничение наложат в соответствии с решением, по которому Opal Gastransport GmbH больше не сможет продавать транзитные мощности по забору и отбору газа объемом 15,86 миллиона киловатт-час а также осуществлять транспортировку c использованием таких мощностей.

Ранее cуд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии по Opal. Решение, принятое Еврокомиссией в 2016 году, позволяло российскому «Газпрому» использовать мощности газопровода Opal в полной мере. Однако Польша обжаловала данное решение Еврокомиссии. Оно якобы нарушало принцип энергетической солидарности.