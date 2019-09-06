Роструд перечислил сферы с самой высокой зарплатой

В Роструде перечислили сферы, в которых можно рассчитывать на зарплату от 80 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, речь идет о тех, кто работает в недвижимости, транспортной сфере, строительстве, добывающей промышленности или в сферах производства. В частности на такую заработную плату могут претендовать механики, инженеры, машинисты бульдозера, водители грузового транспорта, электрогазосварщики, начальники строительных участков, маркшейдеры и прорабы. При этом капитанам и пилотам предлагают по 300-400 тыс. руб., а машинистам горных выемочных машин 200 тыс. руб.

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