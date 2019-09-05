Путин поручил снизить ипотечный процент для молодых семей в ДФО

Владимир Путин согласился запустить специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых, сообщает РИА «Новости».

По его мнению, этот шаг повысит объемы строительства в регионе, вследствие чего жилье станет более доступным.

Лидер отметил, что запуск программы запланирован на этот год, и срок ее действия составил пять лет.

Средства на реализацию будут взяты из госпрограммы развития Дальнего Востока и Фонда развития Дальнего Востока.

Ранее были определены основные темы Восточного экономического форума.