Путин поручил снизить ипотечный процент для молодых семей в ДФО
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Владимир Путин согласился запустить специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых, сообщает РИА «Новости».
По его мнению, этот шаг повысит объемы строительства в регионе, вследствие чего жилье станет более доступным.
Лидер отметил, что запуск программы запланирован на этот год, и срок ее действия составил пять лет.
Средства на реализацию будут взяты из госпрограммы развития Дальнего Востока и Фонда развития Дальнего Востока.
Ранее были определены основные темы Восточного экономического форума.