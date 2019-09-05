Великобритания и США намерены заключить торговое соглашение после Brexit

Премьер Великобритании Борис Джонсон и вице-президент США Майк Пенс подтвердили намерение заключить двустороннее торговое соглашение после Brexit. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что политики проведут переговоры по соглашению о свободной торговле после того как Британия покинет Евросоюз.

Кроме того, государства намерены создать американо-британскую рабочую группу по экономике.

Ранее сообщалось, что Болтон и Джонсон провели встречу.