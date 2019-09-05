Великобритания и США намерены заключить торговое соглашение после Brexit
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Премьер Великобритании Борис Джонсон и вице-президент США Майк Пенс подтвердили намерение заключить двустороннее торговое соглашение после Brexit. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что политики проведут переговоры по соглашению о свободной торговле после того как Британия покинет Евросоюз.
Кроме того, государства намерены создать американо-британскую рабочую группу по экономике.
Ранее сообщалось, что Болтон и Джонсон провели встречу.